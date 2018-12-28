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Uşak merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 09:14 | Son Güncelleme

Operasyonda, 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı

Uşak merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün sözde Eşme ilçe imamının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İzmir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında örgütün Eşme ilçe imamı A.A'nın da bulunduğu 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden bazılarının örgütle iltisaklı şirketlerde çalıştıkları, bazılarının isimlerinin ise şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde geçtiği öğrenildi.

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