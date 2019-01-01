Uşak merkezli FETÖ operasyonu

Uşak merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında Uşak ve Aksaray'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptıkları iddia edilen 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
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