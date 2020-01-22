HABER
  4. Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Uşak merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce FETÖ'ye ait kurumlarda çalıştıkları belirlenen 11 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
Boz ayılar kış uykusuna yatmadıBoz ayılar kış uykusuna yatmadı
Öldürülen belediye başkanına şehitlik unvanı verildiÖldürülen belediye başkanına şehitlik unvanı verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet FETÖ göz altı şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Karımı öldürdüm, gidin evden alın" demişti! Cezası belli oldu

Polisi arayıp "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" demiş!

Sahte 'Peygamber' için istenen ceza belli oldu

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Polisin kumar baskınında panikleyince kaçtığı balkonda mahsur kaldı

Gece vakti basılınca panikledi, mahsur kaldı

Metruk evde yaralı bulunan Muhammed'den acı haber geldi

Terk edilmiş evde bulunan Muhammed'den acı haber...

Kar topu oynarken vücudunda yanık oluşan 8 yaşındaki Mirzah taburcu oldu

Kar topu oynarken vücudunda yanık oluşan 8 yaşındaki Mirzah taburcu oldu

Birliğinden kaçan firari asker 26 yıl sonra yakalandı

Firari asker 26 yıl sonra yakalandı! Şu anda 58 yaşında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.