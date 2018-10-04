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Uşak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 20:47 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı

Uşak merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Ordu, Van, Aydın, İzmir ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak merkezli Ordu, Van, Aydın, İzmir ve Şanlıurfa'da 2 Ekim'de örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 8'i kadın 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon PDY

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