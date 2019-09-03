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Uşak sevdalısı gurbetçi, Uşak’ı dünya’ya tanıtacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

Gurbetçi Fevzi Ünlü isimli genç tatilini geçirmek için geldiği memleketi Uşak’ta, çok sevdiği memleketini dünyaya tanıtmak için klip çekiyor.Uşak sevdalısı gurbetçi Ünlü, yurt dışından tatile geldiğinde kendi imkanlarıyla edindiği lüks cihazlarıyla, tarihi turistik mekanları gezip, çekim yapıyor.

Uşak sevdalısı gurbetçi, Uşak’ı dünya’ya tanıtacak

Gurbetçi Fevzi Ünlü isimli genç tatilini geçirmek için geldiği memleketi Uşak’ta, çok sevdiği memleketini dünyaya tanıtmak için klip çekiyor.
Uşak sevdalısı gurbetçi Ünlü, yurt dışından tatile geldiğinde kendi imkanlarıyla edindiği lüks cihazlarıyla, tarihi turistik mekanları gezip, çekim yapıyor. Ünlü, kafasında tasarladığı mini senaryolar hazırlayarak, kısa filmlerinde yerli halkı oynatıyor.
Memleketindeki tarihi, turistik yerleri, coğrafi konumunu, örf ve ananelerini, giyim kuşamını ve lezzetlerini dünya çapında tanıtmak için her türlü fedakarlığa katlanan Uşaklı amatör yapımcı ve kameraman Ünlü, bu güne kadar Uşak’ın tanıtımı anlamında bir çok video ve görüntü hazırladı. Uzun süredir üzerinde çalıştığı "Uşak İçin Söyle" projesini ise tamamlamak üzere.

“81 ilde benzer projeler var”
Fevzi Ünlü konuşmasında genel olarak Uşak’ın halkına, ozanına, doğasına ve tarihine sahip çıkan bir insan olduğunu kaydederek, “81 ilde benzer projeler var. Bende yıllar önce bu projeye başladım. Amacım sadece Uşak’ı dünyaya tanıtmak. Bu bir aşk projesi. Projenin ön hazırlıkları oldukça uzun sürdü. Senaryosunu stüdyo ve müzik kayıtlarını 2018 sonunda bitirdim. Farklı bir çalışma olması için uzun uğraşlar verdim. Montajını ve diğer eksiklerimizi de kısa sürede tamamlayıp 9. Ayın ortalarında yayınlayacağım” dedi.

Uşak sevdalısı gurbetçi, Uşak’ı dünya’ya tanıtacak

Uşak sevdalısı gurbetçi, Uşak’ı dünya’ya tanıtacak

Uşak sevdalısı gurbetçi, Uşak’ı dünya’ya tanıtacak

Uşak sevdalısı gurbetçi, Uşak’ı dünya’ya tanıtacak

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