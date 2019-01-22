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Uşak'ta, 2 yaşındaki Ayşe Miray hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:15 | Son Güncelleme

Uşak'ta, kafası beşik korkulukları arasına sıkışan iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Uşak'ta, 2 yaşındaki Ayşe Miray hayatını kaybetti!

Ayşe Miray, kafasını beşik korkuluklarını sıkıştırarak hayatını kaybetti ve yürekleri sızlattı.

Atatürk Mahallesi Çivril Caddesi üzerinde oturan Mehmet ve Neziha Çetin çiftinin tek çocuğu olan iki yaşındaki Ayşe Miray Çetin, iddiaya göre, annesi mutfakta yemek yaptığı sırada salondaki beşikten çıkmaya çalışırken kafasını korkulukların arasına soktu.

Sıkıştığı yerden kafasını çıkaramayan ve hareketsiz halde kalan çocuk, çevreden gelen vatandaşların da yardımıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (AA)

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uşak ölüm bebek

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