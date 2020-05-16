Uşak'ta 26 berberin koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce koronavirüs testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı.

26 BERBERİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI



Yapılan testler sonucunda 26 berberin koronavirüs testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.

Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

