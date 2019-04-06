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Uşak’ta 5 genç otomobille gölete uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 05:36 | Son Güncelleme

Uşak’ta içinde 5 gencin bulunduğu otomobil gölete uçtu. 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken bir kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olay, Uşak Banaz ilçesi Kızılcasöğüt kasabası yakınında bulunan Kızılcasöğüt göletinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göl kenarına piknik yapmaya gençler havanın kararmasıyla dönüş için yola çıktılar. Emre Taşkın isimli gencin kullandığı 64 AAH 907 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu göl kenarındaki yoldan çıkarak göletin sularına gömüldü. Otomobilde bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla bir şekilde kurtulmayı başarırken aracı süren arkadaşları Emre Taşkın’ın sudan çıkmadığını fark ettiler.

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BALIK ADAM DESTEĞİ İSTENDİ

Olay yerine 112 acil yardım ekipleri, jandarma, itfaiye ve afat ekipleri gelirken kaybolan genci bulmak için hummalı bir çalışma başlatıldı. Uşak’ta balık adam olmaması nedeniyle arama çalışmalarında yetersiz kalınırken yakın bölgelerden balık adam desteği istenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Vinç yardımıyla göletten çıkarılan otomobilin içinde olmayan genci arama çalışmaları devam ederken, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da çalışmaları yakından takip ediyor.

Öte yandan göletin sularına gömülen araçtan çıkmayı başaran diğer 4 kişi Banaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uşak gölet trafik kazası

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