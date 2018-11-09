Uşak’ta 80 bin karanfille Türk bayrağı ve Atatürk silueti

Uşak Belediyesinin desteği ve Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı odalar tarafından düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, bazı protokol üyeleri ve anaokulu öğrencileri katıldı.

Belediye Başkanı Cahan, "80 bin karanfille yaptığımız Türk bayrağı ve Atatürk silueti Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Yarına tamamlanacak bu çalışma ile Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın gururunu yaşayacağız. Uşak'ta, belediye ve meslek odalarımızla birlikte güzel bir çalışmaya imza attık. Karanfillerle güzel bir eseri ortaya çıkardık" dedi.

Vali Funda Kocabıyık, "10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yıl dönümü olması sebebiyetiyle Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ve odalarımıza böylesine güzel etkinlik oluşturdukları için teşekkür ederim. İlkler şehrine yakışan anlamlı bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan 80 bin karanfille oluşturulan 5 metreye 3 metre ebatlarındaki karanfillerle yapılan Türk bayrağı ve Atatürk silueti yarın itibariyle kent meydanında sergilenecek.

