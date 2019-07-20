HABER

Uşak’ta ‘Amerikan rüyası’nın sembolü 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 22:15 | Son Güncelleme

Uşak’ta jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın üzerinden prestij ve ‘Amerikan rüyası’nın sembolü olarak bastırılan 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şahsın sayılı bastırılan banknotu nereden buldukları ise araştırılıyor.

Uşak’ta ‘Amerikan rüyası’nın sembolü 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde elinde 1 milyon dolarlık banknot bulunduran şahıs bilgisine ulaşan Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri operasyon yaptı.

Gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan Y.K., isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknot ise jandarma ekiplerini bile şaşkına çevirdi.

KOLEKSİYONCULAR 10 BİNLERCE DOLARA ALIP SATIYOR

Şahsın 1 milyon dolarlık banknotu nasıl ele geçirdiği yada nereden bulduğu ise soruşturma sonunda netlik kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

Öte yandan, ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknotun 1988 yılında ABD tarafından prestij amacıyla bastırıldığı bildirildi. Uluslararası Milyonerler Birliği tarafından ticari başarı ve ‘Amerikan rüyası’nın sembolü olarak üretilen 1 milyon dolarlık banknotlar gerçek para yerine geçmemesine rağmen koleksiyoncular arasında 10 binlerce dolara alınıp satılıyor.(İHA)

PARTNERİşte ünlülerin ünsüz Slav ikizleriİşte ünlülerin ünsüz Slav ikizleri
İlber Ortaylı’dan 30 Ağustos açıklamasıİlber Ortaylı’dan 30 Ağustos açıklaması
'Türk Oyunları Şöleni' Erzurum'da başladı'Türk Oyunları Şöleni' Erzurum'da başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uşak 1 milyon dolarlık banknot yakalandı

En Çok Okunan Haberler

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

İran görüntüleri yayımladı! İşte o anlar...

İran görüntüleri yayımladı! İşte o anlar...

Şehide acı veda! Babası askeri üniformasıyla geldi

Şehide acı veda! Babası askeri üniformasıyla geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı’dan 30 Ağustos açıklaması

İlber Ortaylı’dan 30 Ağustos açıklaması

Klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Panik anları! Ortalık savaş alanına döndü

Arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Bucak'ta anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

Bingöl'de hava destekli operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Üsküdar'da tekne yangını!

Alev alev yandı! Son anda denize atladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.