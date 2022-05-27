Uşak'ta bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Uşak, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birinci Çevre Sokak'ta iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Kavgaya dönüşen olayda P.A. (15), Osman Kara'yı (37) bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ekipler olay yerinden kaçan şüpheli P.A. ile olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. (AA)

