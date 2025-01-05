Uşak'ta bina yıkımı faciaya dönüştü! Kepçe operatörü enkaz altında

Facia gibi olay Uşak'ın Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye İşhanı yıkımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkım esnasında meydana gelen göçük sonucu bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken arama kurtarma ekiplerince iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA-İHA