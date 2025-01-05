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  4. Uşak'ta bina yıkımı faciaya dönüştü! Kepçe operatörü enkaz altında

Uşak'ta bina yıkımı faciaya dönüştü! Kepçe operatörü enkaz altında

05.01.2025 16:38
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.01.2025 16:38
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Uşak'ta bir binanın yıkımı sırasında korkunç bir kaza gerçekleşti. Yıkım esnasında bina kepçenin üzerine devrildi. Enkaz altında kalan operatör için ekiplerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Facia gibi olay Uşak'ın Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye İşhanı yıkımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkım esnasında meydana gelen göçük sonucu bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

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ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken arama kurtarma ekiplerince iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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Kaynak: AA-İHA

Anahtar Kelimeler:
Uşak kepçe kepçe operatörü
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