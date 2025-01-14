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  4. Uşak'ta feci kaza! Traktör devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta feci kaza! Traktör devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

14.01.2025 23:15
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Uşak'ın Banaz ilçesinde feci bir kaza yaşandı! Ormanlık alanda devrilen traktördeki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta feci kaza! Traktör devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Yenice köyü yakınlarında İ.D. (38) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü İ.D. ile M.G. (42) yaralandı, 7 yaşındaki Melih G. ile Mükerrem D. (37) traktörün altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Melih G. ve Mükerrem D. sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Melih G. ve Mükerrem D, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(AA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Uşak traktör
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