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Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 07:01 | Son Güncelleme

Uşak'ta, yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı. Kazada, otobüs şoförü ile yardımcı şoför hayatını kaybetti, 18 yolcu da yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Banaz-Uşak Karayolu'nun 18. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Tuncer yönetimindeki yolcu otobüsü, Karlık köyü kavşağı yakınlarında Mustafa Karabacak idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Hüseyin Tuncer ile otobüsün diğer şoförü Nurettin Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 16 yolcu ve 1 muavin ile kamyon sürücüsü Mustafa Karabacak ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden otobüs şoförlerinin cenazeleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan, 26 yolcunun bulunduğu otobüsün Çorum'dan İzmir'e gittiği, kazada yara almayan diğer yolcuların da başka bir otobüsle gönderilecekleri belirtildi.

Kazayı yara almadan atlatan yolculardan Engin Dıvrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uyuyordum. Dizlerimi çarptım ve uyandım. Kafamı kaldırdığımda kaza olmuştu. Otobüsteki yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki şoförün de vefat ettiğini öğrendik." dedi.

(AA/DHA)

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