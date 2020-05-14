Uşak'ta iftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Banaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki ailenin iftarda bir araya geldiği, sağlık kurumlarına yapılan başvuru sonrası bu ailelerden 5 kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif olarak belirlendiği kaydedildi.

"Bu örnek vakadan hareketle ramazan ayında sosyal mesafeyi koruyalım. Bu ramazanı evde geçirelim" uyarısının yapıldığı açıklamada, "İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Bayramda büyüklerimizle, ziyaret etmeksizin, uzaktan görüşelim. Kıymetli büyüklerimiz; torunlarımızın harçlıklarını EFT veya havaleyle gönderelim. Evde kalın, güvende kalın." denildi.

BAKAN KOCA: BİRİ TUZ YERİNE KORONAVİRÜS UZATABİLİR

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda iftar davetlerini önlemek için "Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" ifadelerini kullanmıştı.

Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar. pic.twitter.com/JxQVhFfIkG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020



