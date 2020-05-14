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  4. Uşak'ta iftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Uşak'ta iftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2020 17:21 | Son Güncelleme

Uşak'ın Banaz ilçesinde iftarda buluşan iki ailedeki 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda iftar davetlerini önlemek için "Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" ifadelerini kullanmıştı.

Uşak'ta iftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Banaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki ailenin iftarda bir araya geldiği, sağlık kurumlarına yapılan başvuru sonrası bu ailelerden 5 kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif olarak belirlendiği kaydedildi.

"Bu örnek vakadan hareketle ramazan ayında sosyal mesafeyi koruyalım. Bu ramazanı evde geçirelim" uyarısının yapıldığı açıklamada, "İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Bayramda büyüklerimizle, ziyaret etmeksizin, uzaktan görüşelim. Kıymetli büyüklerimiz; torunlarımızın harçlıklarını EFT veya havaleyle gönderelim. Evde kalın, güvende kalın." denildi.

BAKAN KOCA: BİRİ TUZ YERİNE KORONAVİRÜS UZATABİLİR

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda iftar davetlerini önlemek için "Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" ifadelerini kullanmıştı.


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