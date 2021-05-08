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Uşak'ta jant tamiri sırasında lastiğin patlaması sonucu tamirci öldü

08.05.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir traktörün jantına kaynak yapıldığı sırada lastiğin patlaması sonucu iş yeri sahibi öldü, arkadaşı ağır yaralandı.

Uşak'ta jant tamiri sırasında lastiğin patlaması sonucu tamirci öldü

Ulubey Sanayi Sitesi'nde tornacılık yapan Mustafa Vural (57), arkadaşı Recep Yılmaz'ın (57) getirdiği arızalı traktör jantını tamir etmek için kaynak yapmaya başladı.

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Bu sırada kaynak alevinin temas ettiği lastiğin patlamasıyla jant yerinden fırladı. Patlamanın etkisiyle Vural'ı iş yerinin kapısına fırlatan jant, Recep Yılmaz'a da çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)


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Uşak
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