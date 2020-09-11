HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uşak'ta kocasını baltayla öldüren kadın tutuklandı

Uşak'ta kocasını baltayla öldüren kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 21:25 | Son Güncelleme

Uşak’ta, kocası uyurken baltayla öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta kocasını baltayla öldüren kadın tutuklandı

Olay, Uşak’ın Banaz ilçesinde bağlı Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi.

İddialara göre aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen N.A. (48) kocası İbrahim A.’yı (57), gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü. Olayın ardından N.A. polis ekiplerini arayarak, eşini öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis N.A.’yı gözaltına alırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından N.A., önce sağlık raporu için Hastaneye, sonrasında ise adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından N.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Suriye'den bombalı eylem için gelen teröristler tutuklandıSuriye'den bombalı eylem için gelen teröristler tutuklandı
MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim nasıl olacak?MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
İşte gram altının yeni fiyatı!
İşte gram altının yeni fiyatı!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Suriye'den bombalı eylem için gelen teröristler tutuklandı
Suriye'den bombalı eylem için gelen teröristler tutuklandı
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da salgının seyriyle ilgili toplantı yaptı
Bakan Koca'dan İstanbul'da kritik toplantı! Salgının seyri...
Eyüpsultan'da 3 katlı imalathanede yangın
Eyüpsultan'da 3 katlı imalathanede yangın
Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında yakalama kararı talebi
Yalova Belediye Başkanı hakkında yakalama kararı talebi
Son dakika: İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri! Konser ve festival gibi etkinlikler yasaklandı
İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri!
Askeri lojmanda korkunç olay! Eşini bıçakladı, markete gitti
Askeri lojmanda korkunç olay! Eşini bıçakladı, markete gitti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.