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  4. Uşak'ta korkunç olay! Yanan aracın içinde can verdi: 2 ölü

Uşak'ta korkunç olay! Yanan aracın içinde can verdi: 2 ölü

13.10.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta kaza yapan araçta bulunan iki kişi feci şekilde can verdi. Çarpmanın etkisiyle bir kişinin yola savrulduğu kazada, diğer kişi alev alan otomobilin içinde can verdi.

Uşak'ta korkunç olay! Yanan aracın içinde can verdi: 2 ölü

Kaza, Eşme - Kula karayolu Kemer köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Volkan Sağol (36) kontrolündeki Fiat marka otomobil ile M.C. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Volkan Sağol kontrolündeki araç alev alırken, M.C. kontrolündeki otomobil ise yol kenarına savruldu. İhbarlar sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANAN ARAÇTA CAN VERDİ!

Alev alan araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan araç içerisinde kalan Volkan Sağol, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. M.Ç. kontrolündeki araçta yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücüyle birlikte E.B., H.Ö. ve Emre Durmaz (21), Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emre Durmaz, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan diğer 3 kişinin de sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Uşak
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