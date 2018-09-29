Uşak'ta korkutan yangın

Banaz ilçesi Dümenler köyündeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören köylüler, orman ekiplerine haber verdi. 3 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ise karadan çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.



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