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Uşak'ta korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ta korkutan yangın

Banaz ilçesi Dümenler köyündeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören köylüler, orman ekiplerine haber verdi. 3 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ise karadan çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

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