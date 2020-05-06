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Uşak'ta koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, bebeği yaşama tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

Uşak’ta bir süredir koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 23 yaşındaki 8 aylık hamile kadının bebeği sezeryanla alınırken, genç kadın doğumdan bir süre sonra ise hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Uşak'ta koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, bebeği yaşama tutundu

Edinilen bilgilere göre il merkezine bağlı İlyaslı köyünde ikamet eden M.S. (23) adlı kadın, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Burada yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan 8 aylık hamile genç kadın, tedavi altına alındı. Bir süredir tedavisi devam eden kadının tedavisi esnasında sezeryanla doğumu gerçekleştirildi.

Doğumun ardından tedavisine bir süre daha devam edilen genç kadın 24 günün sonunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kadının bebeğinin ise sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre kuvözde tutulacağı öğrenildi.

(İHA)

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