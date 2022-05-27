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  4. Uşak'ta paspas ipliği üretimi yapan fabrikada yangın! 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta paspas ipliği üretimi yapan fabrikada yangın! 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

27.05.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki paspas ipliği üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde yangın çıktı. Alevler üretim yapılan bölüme de sıçrarken, dumandan etkilenen 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Uşak'ta paspas ipliği üretimi yapan fabrikada yangın! 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi, 17 Cadde, No 23'teki Ekrem Sarıkaya ve Ahmet Avlı'nın sahibi olduğu paspas ipi imalatı yapan bir tekstil fabrikasının depo bölümünden saat 10.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler depodaki çabuk tutuşan malzemeler nedeniyle kısa sürede üretim bölümüne de sıçradı, Yangına Uşak ve Sivaslı İtfaiye Grupları ile Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı inşaat firmalarına ait su tankerleri ve beton mikserleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

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3 İTFAİYE ERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3 itfaiye eri, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 itfaiye erinin sağlık durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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Gökyüzüne yükselen simsiyah duman, şehrin pek çok noktasından görülürken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Uşak
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