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Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:08 | Son Güncelleme

Uşak’taki rehine olayında yaşanan silahlı çatışmada göğsünden vurulan polis memuru şehit olurken, çatışmanın yaşandığı binanın yöneticisi yaşanılan korku dolu anları anlattı. Öte yandan polisi şehit eden zanlının 4 defa uzaklaştırma kararı aldığı ve gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Banaz ilçesi Dilek Mahallesi’nde bir apartman dairesinin ikinci katında yaşanan olayda eğlence mekanlarında çalıştığı öğrenilen Gülay A. isimli kadının evine eskiden birlikte yaşadığı öğrenilen Çetin Kaplan isimli bir şahıs balkondan tırmanarak içeri girdi. Evde yaşanan arbede üzerine komşular durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ikamete girmek isterken Kaplan, Gülay A.'yı yanında bulunan pompalı tüfekle rehin alarak polis memurlarına ateş açtı.

POLİS MEMURU GÖĞSÜNDEN VURULDU

Açılan ateşte polis memuru Mehmet Aksoy (37) göğsünden vurularak ağır yaralandı. Aksoy’un yanında bulunan diğer polis memuru çatışmada Kaplan’ı vurarak etkisiz hale getirdi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

4 SEFER GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞ!

Aksoy’u şehit eden Kaplan’ın daha önceden de Gülay A.’yı rahatsız ederek gözaltına alındığı ve uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. 4 sefer gözaltına alınan Kaplan’ın savcılık tarafından serbest bırakıldığı iddia edildi. (İHA)

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