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Uşak'ta silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

08.03.2023 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta çıkan silahlı kavgada evinin balkonundan ateş eden bir kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çevrede bulunan 5 vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dikilitaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde bir grup, silahla bir eve saldırı düzenledi. Taraflar arasında çatışma yaşanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

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Polis ekipleri olay yerini ablukaya aldı. Olay yerinde bulunan 5 vatandaş pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uşak silahlı kavga

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