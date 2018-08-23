Uşak’ta silahlı saldırı: 3'ü ağır 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Eşme ilçe merkezinde bir büfede oturan vatandaşlara yoldan geçen bir araçtan kurşun yağmuru tutuldu. Silahlı saldırganlar hemen olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Silahlı saldırı sonrası büfede oturan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 7 kişi saldırganların silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ambulansları ile sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Yaralılardan 3’ünün durumunu ağır olduğu öğrenildi.
Saldırı sonrası olay yerine Eşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerinde incelemesini sürdürürken, silahlı saldırganların yakalanması için ilçe giriş ve çıkışlarında polis tarafından arama çalışmaları sürüyor.
Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı
Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak
Trump'ın danışmanı TL'ye saldırıyı itiraf etti
Fethiye-Antalya yolunda otobüs yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı var
Rusya'dan çok konuşulacak DEAŞ iddiası
Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank
Kan donduran cinayet! Karısını öldürüp 3 ay buzdolabında sakladı
Bu kabile ilk kez görüntülendi! Kim olduklarını kimse bilmiyor
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum