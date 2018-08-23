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Uşak’ta silahlı saldırı: 3'ü ağır 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 21:48 | Son Güncelleme

Uşak’ın Eşme ilçesinde bu akşam saatlerinde büfede oturanlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.

Uşak’ta silahlı saldırı: 3'ü ağır 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Eşme ilçe merkezinde bir büfede oturan vatandaşlara yoldan geçen bir araçtan kurşun yağmuru tutuldu. Silahlı saldırganlar hemen olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Silahlı saldırı sonrası büfede oturan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 7 kişi saldırganların silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ambulansları ile sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Yaralılardan 3’ünün durumunu ağır olduğu öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Saldırı sonrası olay yerine Eşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerinde incelemesini sürdürürken, silahlı saldırganların yakalanması için ilçe giriş ve çıkışlarında polis tarafından arama çalışmaları sürüyor.

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