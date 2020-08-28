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Uşak’ta süper markette çıkan yangın paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 01:57 | Son Güncelleme

Uşak’ta bir süper markette çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangından dolayı markette binlerce liralık mal zarar gördü.

Uşak’ta süper markette çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlı Mehmet Topaç Bulvarı’nda gece geç saatlerde meydana geldi meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın altında bulunan süper markette henüz nedeni belli olmayan sebepten dolayı yangın çıktı.

Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, Tedaş, doğalgaz ekipleri ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binanın elektriği kesilirken yol trafik ekiplerince kapandı. İtfaiye ekiplerinin 2 saate yakın titiz çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Ayrıca çıkan yangında süper marketteki binlerce liralık malın zarar gördüğü öğrenildi. (İHA)

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