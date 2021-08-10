Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Vahim iddia

Kaza, İzmir - Ankara karayolu üzerinde Uşak’ta Göğem Kavşağı’nda meydana geldi. İddialara göre K.B. kontrolündeki otobüs Ağrı'dan İzmir'e yolcu taşıyordu. 47 yolcunun bulunduğu otobüs şoförü Biner, Uşak'ta Göğem köyü kavşağı yakınında henüz bilinmeyen sebepten araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarında bulunan şarampole devrildi.

33 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ekibi, ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan şoför ve 32 yolcu çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan yolcuların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“ŞOFÖR UYUYORDU"

Kazada hafif yaralanarak kurtulan Melikşah Akşit, kazanın biranda olduğunu ifade ederek, “Yanımızdan otobüs geçiyordu korna çaldı, 1 dakika içerisinde kaza oldu. Şoför uyuyordu” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

