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Uşak'taki doktor Barış Yağcı'yla ilgili tecavüz iddiası! Hastası uyandığında iç çamaşırlarının olmadığını fark etti! İlaçla hastasını uyutup...

17.01.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'taki hastanede iğrenç bir olay yaşandı. İddiaya göre daha önce sokak köpeğini tüfekle öldürmek ve komşularının ev ve araçlarını kundaklamak suçlarından ceza alan Doktor Barış Yağcı bu kez tecavüzden tutuklandı. Rahatsızlananınca Uşak Eğitim Hastanesi'ne başvuran Yağmur G.; Doktor Barış Yağcı'nın odasında uyandığında iç çamaşırlarının olmadığını ve tecavüze uğradığını fark etti. 21 yaşındaki kadın hemen savcılığa başvururken, doktor ise tutuklandı. İşte Uşak'taki iğrenç olayın detayları...

Uşak'taki doktor Barış Yağcı'yla ilgili tecavüz iddiası! Hastası uyandığında iç çamaşırlarının olmadığını fark etti! İlaçla hastasını uyutup...

Doktor Barış Yağcı'yla ilgili tecavüz iddiası olay yarattı. Daha önce pekçok suçtan hakkında hakkında cezai işlem uygulanan pratisyen hekim Barış Yağcı, iddiaya göre hastane odasında genç bir kadına tecavüz etti. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Yağmur G.'yi muayene eden doktor, genç kadını ilaç ve serum vererek uyutu. Uyandığında iç çamaşırlarının olmadığını ve tecavüze uğradığını fark eden 21 yaşdındaki kadın, doktoru ise kanepede yatarken gördü. Genç kadın doktoru uyanmadan odadan çıkıp hemen savcılığa başvururken, doktor Barış Yağcı ise tutuklandı. İşte Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen iğrenç olayın tüm detayları...

DOKTOR BARIŞ YAĞCI'YLA İLGİLİ HASTANE ODASINDA TECAVÜZ İDDİASI

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen doktor Barış Yağcı, son vukuatıyla 'pes' dedirtti. Daha önce kavga ettiği komşularının ev ve arabalarını kundaklamak ve alkollü halde av tüfeğiyle sokak köpeğini vurmaktan hakkında işlem yapılan Yağcı, geçtiğimiz günlerde ise bir hastasına kendi odasında tecavüz etmekten çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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İLK VUKATI DEĞİL

Görev yaptığı hastanede ve çevresinde dengesiz hareketleriyle bilinen Dr. Barış Yağcı ilk vukuatını 15 Kasım 2020'de gerçekleştirdi. Dr. Yağcı, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde alkollü vaziyette bir sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş etti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Olayı görenler zavallı köpeği kanlar içinde can vermiş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, av tüfeğiyle yanına çağırdığı köpeği öldüren kişinin Dr. Yağcı olduğunu belirleyerek kendisini gözaltına aldı.

Doktor Yağcı polisteki ifadesinde, sokak köpeğini daha önce kendisine saldırdığı için öldürdüğünü ve olay günü alkollü olduğunu söyledi.

Uşak Emniyeti Asayiş Şube bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince 'Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 lira para cezası kesilen Yağcı, ileriki günlerde ise komşularının araçlarını kundakladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Dr. Yağcı'nın mide bulandıran son vukuatı ise hapse gönderilmesiyle noktalandı.

HASTASINI İLAÇ VEREREK Mİ UYUTTU?

Yeni Asır'da Kazım Yörükçe imzasıyla yayımlanan habere göre; Uşak'ta bir eğlence merkezinde çalışan Yağmur G. rahatsızlananınca Uşak Eğitim Hastanesi'ne başvurdu.

Covid 19 şüphesiyle Pandemi Acil Servisi'ne yönlendirilen kadını muayene eden Doktor Barış Yağcı, odasına aldığı hastasına serum taktırdı ve hap verdi.

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UYANDIĞINDA İÇ ÇAMAŞIRLARI YOKTU

İlacın ve alkolün etkisiyle baygın düşen kadın, sabah uyandığında iç çamaşırlarının çıkarılmış olduğunu gördü. Tecavüze uğradığını fark eden kadın, kanepede uyuyan doktoru uyandırmadan odadan ayrıldı.

KAN TESTİNDE TESPİT EDİLDİ

21 yaşındaki kadın soluğu savcılıkta alarak şikâyette bulundu. Hastaneyi karıştıran tecavüz olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kan testinde doktorun verdiği uyutucu ilaca rastlandı.

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DOKTOR TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Yağcı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Uşak
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