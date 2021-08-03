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Uşak'taki orman yangının kontrol altına alındı

03.08.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili olan orman yangını 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Uşak'taki orman yangının kontrol altına alındı

Uşak'ın Sorkun köyü ile Aybey Mahallesi arasındaki Çokkozlar mevkisinde bulunan bir tarlada öğlen saatlerinde başladığı belirtilen yangın, ormanlık alana sıçradı.

Yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ile 4 iş makinesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesine ait 5 yangın söndürme aracı, 2 su ikmal aracı ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA müdahale etti. Çalışmalara jandarma ve köylülerde destek verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 7 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Yangının buğday tarlasında ekin biçme çalışmasında kullanılan biçerdöverden kaynaklandığı öne sürüldü. Biçerdöver operatörü M.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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BİR YANGIN DAHA KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Uşak'a bağlı Karacahisar köyü yakınlarında çıkan bir orman yangının da kontrol altına aldığı, yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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