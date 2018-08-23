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Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 12:27 | Son Güncelleme

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir otomobilin gölete uçması sonucu 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Edinilen bilgiye göre; Banaz ilçesi Kızılcasöğüt Kasabası’nda bulunan Kızılcasöğüt göleti mesire alanına pikniğe gelen bir aile, yokuş yukarı araçları ile gittikleri sırada bilinmeyen bir nedenle aracın geri kaçması sonucu otomobil, içindeki 4 kişiyle birlikte gölete uçtu. Çevredeki diğer piknik yapan kişiler durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi.
Araçta bulunan 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
uşak boğulma

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