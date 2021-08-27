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Uşak Ticaret Borsası

27.08.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnalık buğdayın kilogramı 2,75-2,80 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 75 kuruştan, en yüksek 2 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday2,752,80Ekmeklik buğday2,402,50Yemlik arpa2,252,30Yemlik buğday2,302,40Nohut7,508,00Beyaz haşhaş 23,0023,00Mavi haşhaş18,0018,00Sarı haşhaş23,0023,00Susam 12,0013,00

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