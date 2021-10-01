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Uşak Ticaret Borsası

01.10.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemlik arpanın kilogramı 2,25-2,30 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik arpanın kilogramı en düşük 2 lira 25 kuruştan, en yüksek 2 lira 30 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Yemlik arpa2,252,30Yemlik buğday2,302,40Ekmeklik buğday2,402,50Makarnalık buğday2,752,80Nohut7,508,00Beyaz haşhaş22,5023,00Mavi haşhaş16,5017,00Sarı haşhaş22,5023,00Susam14,0015,00

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