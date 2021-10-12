Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruş, en yüksek 2 lira 70 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday2,602,70Makarnalık buğday2,853,00Yemlik arpa2,252,30Yemlik buğday2,302,40Nohut7,508,00Beyaz haşhaş21,0021,50Mavi haşhaş16,0016,50Sarı haşhaş22,0022,50Susam15,0016,00



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