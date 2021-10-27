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Uşak Ticaret Borsası

27.10.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 70 kuruş, en yüksek 2 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday2,702,80Makarnalık buğday2,853,00Yemlik arpa2,302,35Yemlik buğday2,402,50Nohut7,508,00Beyaz haşhaş21,5022,00Mavi haşhaş16,0016,50Sarı haşhaş22,0022,50Susam15,0016,00

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Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
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Yağız Eczanesi
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