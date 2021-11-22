Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 70 kuruş, en yüksek 3 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday3,703,80Ekmeklik buğday3,503,60Yemlik buğday3,003,20Yemlik arpa2,702,80Nohut9,5010,00Beyaz haşhaş28,0029,00Mavi haşhaş16,5017,00Sarı haşhaş23,0024,00Susam15,0016,00



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