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Uşak Ticaret Borsası

04.01.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik buğdayın kilogramı 3,70-3,80 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 70 kuruştan, en yüksek 3 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday3,703,80Makarnalık buğday4,004,20Yemlik buğday3,503,70Yemlik arpa3,003,20Nohut9,0010,00Beyaz haşhaş30,0030,00Mavi haşhaş20,0020,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam17,0018,00

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