Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 70 kuruş, en yüksek 3 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Yemlik buğday3,703,80Ekmeklik buğday4,004,20Yemlik arpa3,303,40Makarnalık buğday4,204,40Nohut9,0010,00Beyaz haşhaş30,0030,00Mavi haşhaş20,0020,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam17,0018,00



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