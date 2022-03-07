YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

07.03.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 40 kuruş, en yüksek 4 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday4,404,50Makarnalık buğday4,704,80Yemlik buğday4,004,20Yemlik arpa3,703,80Nohut9,0010,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam 17,0018,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandıUşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
Ukrayna vatandaşları eşlerini bırakıp çocuklarıyla Türkiye'ye geliyorUkrayna vatandaşları eşlerini bırakıp çocuklarıyla Türkiye'ye geliyor
Eskişehir'de kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulunduEskişehir'de kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu

Uşak Namaz Vakitleri 7 Mart Pazartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:19
Öğle
13:19
İkindi
16:33
Akşam
19:08
Yatsı
20:24
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.