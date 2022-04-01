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Uşak Ticaret Borsası

01.04.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 40 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Yemlik buğday4,204,40Yemlik arpa4,004,20Makarnalık buğday5,005,20Ekmeklik buğday 4,704,80Nohut10,0011,00Beyaz haşhaş29,0030,00Mavi haşhaş20,0021,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam 17,0018,00

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İmsak
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Sabah
06:41
Öğle
13:11
İkindi
16:44
Akşam
19:32
Yatsı
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