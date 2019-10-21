Uşak Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Uşak, en fazla kaçak kazının yapıldığı bölgedir. Bu kaçak kazılara hazine arayıcıları kadar maalesef ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri de birtakım müzeler, koleksiyonerler de destek olmaktadır." dedi.

Prof. Dr. Ortaylı, Uşak Üniversitesinin Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2019-20 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılarak, ilk dersi verdi.

Akademik eğitimin önemine dikkati çeken Ortaylı, bir toplumun, üniversitenin getireceği faaliyetler ve bilgi birikiminden uzakta kalması durumunda zengin ve güçlü olsa bile sonunun hüsran olacağını söyledi.

"Taşra üniversitesi diye bir kategoriye soktuğumuz üniversitelerin bazılarının eşsiz bir yeri vardır. Herhangi şekilde doldurulamaz. Uşak Üniversitesi de bunlardan biri." ifadelerini kullanan Ortaylı, "Yalnız nerede yaşadığınız ve bulunduğunuzu bilmek şartıyla. İçinde bulunduğunuz vatan yani 'Türkiye' dediğimiz küçük Asya, etnik yapısı en geç değişen ülkelerdendir. 'Efendim buraya geldik, her şeyi buradan öğrendik.' Bu yanlış. Her şeyi buradan öğrenseydik bugün çoğumuzun Yunanca konuşması gerekirdi. Böyle bir şey olmadı." diye konuştu.