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Uşak Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: - "Uşak, en fazla kaçak kazının yapıldığı bölgedir. Bu kaçak kazılara hazine arayıcıları kadar maalesef ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri de birtakım müzeler, koleksiyonerler de destek olmaktadır"

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Uşak, en fazla kaçak kazının yapıldığı bölgedir. Bu kaçak kazılara hazine arayıcıları kadar maalesef ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri de birtakım müzeler, koleksiyonerler de destek olmaktadır." dedi.

Prof. Dr. Ortaylı, Uşak Üniversitesinin Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2019-20 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılarak, ilk dersi verdi.

Akademik eğitimin önemine dikkati çeken Ortaylı, bir toplumun, üniversitenin getireceği faaliyetler ve bilgi birikiminden uzakta kalması durumunda zengin ve güçlü olsa bile sonunun hüsran olacağını söyledi.

"Taşra üniversitesi diye bir kategoriye soktuğumuz üniversitelerin bazılarının eşsiz bir yeri vardır. Herhangi şekilde doldurulamaz. Uşak Üniversitesi de bunlardan biri." ifadelerini kullanan Ortaylı, "Yalnız nerede yaşadığınız ve bulunduğunuzu bilmek şartıyla. İçinde bulunduğunuz vatan yani 'Türkiye' dediğimiz küçük Asya, etnik yapısı en geç değişen ülkelerdendir. 'Efendim buraya geldik, her şeyi buradan öğrendik.' Bu yanlış. Her şeyi buradan öğrenseydik bugün çoğumuzun Yunanca konuşması gerekirdi. Böyle bir şey olmadı." diye konuştu.

Arkeolojinin bölge için önemine işaret eden Ortaylı, şunları kaydetti:

"Uşak, en fazla kaçak kazının yapıldığı bölgedir. Bu kaçak kazılara hazine arayıcıları kadar maalesef ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri de birtakım müzeler, koleksiyonerler de destek olmaktadır. Maalesef Türkiye'de en büyük milli spor, hazine arayıcılığıdır. En büyük kumar da hazineciliktir. Onun için bu dalda bilim adamı yetiştirmemiz lazım. Tabii 50 kişiyi arkeoloji bölümüne almanın gereği yok. 5-10 kişi alınır. İlim zaten lükstür ama o 5 kişi umulmadık bir şekilde geleceğe ve memlekete ışık tutabilir. Bazı dallarda 100 kişi okuyabilir ama bazı dallarda bir seminer masasına oturabilecek kadar öğrenci yetiştirilebilir."

- "Milli ve yerli üretim önemli"

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da bilimin uzun soluklu ve sabırlı çalışma gerektirdiğini belirtti.

Öğrencilerin zekasına, kabiliyetine, çalışkanlığına, üretkenliğine, azmine güvendiklerini dile getiren Savaş, "Gerek kamuda gerekse özel sektörde açılan pozisyonlar için yapılan tanımlarda diploma sadece bir faktör haline gelmiştir. Bu tür işlere ancak yabancı dilden birikime ve beceriye kadar pek çok ilave şartın karşılanmasıyla ulaşılabilmektedir." dedi.

Türkiye'nin üretken, rekabetçi ve istikrarlı istihdam piyasasına kavuşmasını önemsediklerini vurgulayan Savaş, şu ifadeleri kullandı:

"Değişimi taklit eden değil değişime yön veren bireyler olarak buradan ayrılmanız için gerekli her türlü çaba ve altyapıyı sağlamanın gayreti içindeyiz. Ülke olarak son birkaç yıldır içinden geçtiğimiz zorlu dönemeçler bizlere milli ve yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu üretimi gerçekleştirecek ve ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine götürecek olan sizlersiniz. Unutmayın ki bu hedeflere ulaşabilmenin yolu, çağın bilgi ve becerilerine hakim olmaktan, hayal kurmaktan ve sürekli icat çıkarmaktan geçmektedir. "

Programda, müzik dinletisi sunuldu, üniversitenin tanıtım filmi gösterildi.

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