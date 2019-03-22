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Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 02:27 | Son Güncelleme

Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece yarısı meydana gelen yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ana trafo odasında teknik arızadan kaynaklandığı düşünülen yangın meydana geldi.

Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın

Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece yarısı meydana gelen yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.
Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ana trafo odasında teknik arızadan kaynaklandığı düşünülen yangın meydana geldi. 400 yataklı hastanede meydana gelen yangına ilk olarak hastane personeli müdahalede bulunurken, olay yerine kısa sürede intikal eden Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sebebi ile hastanede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanırken, yoğun bakım ve ameliyathanelerde bulunun elektrik sağlayan yedek batarya kaynakları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi. Yangın sebebi ile hastanede en üst sevide verilen alarmda tüm personel kısa sürede hastaneye intikal ederek hastalara ve hasta yakınlarına yardımcı oldular. Hastaneye sevk edilen birçok emniyet personeli de hastane giriş çıkış ve etrafında güvenlik önlemi aldı.
Olay yerine gerek çalışmalara destek veren Uşak İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas gazetecilere yaptığı kısa açıklamada; “Ana trafo odamızda bir teknik arıza nedeni ile bir küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Kısa sürede hem hastane personelimiz hem de itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına almıştır. Herhangi ölüm, yaralanma söz konusu değildir. Gerekli önlemler personelimiz tarafından alınmıştır. Hasta tahliyesine şuan gerek duyulmamaktadır. Kısa süre içinde enerji arızası giderilerek hastanemiz normal çalışmasına geri dönecektir. Hepimize büyük geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan hastanede yangın olayına duyan i birçok hasta yakını da hastaneye gelerek bilgi almaya çalıştı.
Yangın sonrası yaşanan kısa paniğin atlatılmasının ardından teknik ekipler hastanede meydana gelen elektrik hasarını gidermek için kalabalık bir ekiple çalışmalarını sürdürüyorlar.

Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın

Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın

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