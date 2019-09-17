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Uşak Üniversitesi spora teşvik amacıyla bin öğrenciyi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 17:50 | Son Güncelleme

Uşak Üniversitesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle ‘Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi’nin açılış programı gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle ‘Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi’nin açılış programı gerçekleştirildi. Sporu tanıtmak ve sevdirmek amacıyla düzenlenen programa yaklaşık bin öğrenci katılım sağladı.
Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi’nin açılış programı gerçekleştirildi. Programa Uşak Vali Yardımcısı Ayşe Şeyda Çağlar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Uşak İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ve yaklaşık bin öğrenci katılım sağladı. Gençlere ve çocuklara spor ile olimpiyat kültürünü tanıtmak ve sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim programına katılan öğrencilerin anlatılanları ilgiyle dinlediği gözlendi.

“Yaklaşık bin öğrencimize faydalı bir eğitim verdik”
Yapılan tüm faydalı etkinlik ve eğitimlere üniversite bünyesinde ev sahipliği yapacaklarının altını çizen Rektör Ekrem Savaş, “Bugün de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen böyle güzel ve faydalı bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olduk. Yaklaşık bin öğrencimiz vardı. Amacımız onlara olimpiyatları, sporu, çevreyi sevdirmek. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Uşak Üniversitesi olarak bundan sonraki tüm etkinliklerde destekçisi olacağımızı belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

“Gençlerimizin ve çocuklarımızın spora yönelmesini istiyoruz”
Gerçekleştirilen eğitim programının ev sahiplerinden Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, “Bugün Uşak’ta Türkiye olimpiyat merkezi vasıtasıyla Uşak Üniversitesi, Uşak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber geleceğimiz olan gençlerimizin ve çocuklarımızın spora yönelmesi, olimpiyat sporlarına olan katkıları ve farkındalık oluşması için bir proje sunumu gerçekleştirildi. Burada yaklaşık bin tane gencimiz olimpiyat sporlarının nasıl olduğunu, madalyaların nasıl alınabileceğini, bu sürecin nasıl olduğunu ve olimpiyatların geçmişiyle alakalı bilgi sahibi oldular. Umarım bir nebze katkısı olabilmiştir. Tabi ki bunu bir vesile olarak kabul ediyoruz. Bundan sonra gençlerimizi spor salonlarımıza bekliyoruz. Tüm gençlerimizin bir spor dalıyla ilgilenmesini çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Uşak Üniversitesi spora teşvik amacıyla bin öğrenciyi ağırladı

Uşak Üniversitesi spora teşvik amacıyla bin öğrenciyi ağırladı

Uşak Üniversitesi spora teşvik amacıyla bin öğrenciyi ağırladı

Uşak Üniversitesi spora teşvik amacıyla bin öğrenciyi ağırladı

Uşak Üniversitesi spora teşvik amacıyla bin öğrenciyi ağırladı

Uşak Üniversitesi spora teşvik amacıyla bin öğrenciyi ağırladı

Uşak Üniversitesi spora teşvik amacıyla bin öğrenciyi ağırladı

Uşak Üniversitesi spora teşvik amacıyla bin öğrenciyi ağırladı

Uşak Üniversitesi spora teşvik amacıyla bin öğrenciyi ağırladı

Uşak Üniversitesi spora teşvik amacıyla bin öğrenciyi ağırladı

Uşak Üniversitesi spora teşvik amacıyla bin öğrenciyi ağırladı

Uşak Üniversitesi spora teşvik amacıyla bin öğrenciyi ağırladı

Uşak Üniversitesi spora teşvik amacıyla bin öğrenciyi ağırladı
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