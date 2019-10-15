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Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve öğrencileri ‘Barış Pınarı Harekatı’na ve Mehmetçiklere destek olmak amacıyla kampüs yerleşkesinde bulunan cami önünde hatim duası gerçekleştirdi.
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ve şehitler için, Uşak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğle namazının ardından Rektör Savaş, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler bir araya gelerek hatim duası etti. Hoca eşliğinde yapılan duanın ardından Rektör Savaş’ın öğrencilere lokma ikram etmesiyle ’Barış Pınarı Harekatı’na destek programı sona erdi.

"Vücutlarımızla orada bulunamasak da dualarımızla yanlarındayız"
Bu zor günlerde en önemli şeyin ülkece birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Rektör Savaş, “Biliyorsunuz memleketimizin bölünmez bütünlüğü için askerimiz şu anda sınır boylarında savaşıyor. Biz Uşak Üniversitesi olarak onlara layık olmak için bugün bir etkinlik düzenledik. Yapmış olduğumuz hatimlerin dualarını ettik. Her ne kadar vücutlarımızla, bünyemizle orada bulunmasak da dualarımızla hep onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bütün millet olarak biz bunu yapıyoruz. Tarihte dün de böyleydik, bugün de böyleyiz ve inşallah gelecekte de böyle olacağız. Biz Uşak Üniversitesi olarak sınır boylarında çarpışan askerlerimize layık olabilmenin şuuru içerisindeyiz. Onlar canlarını feda ederken biz de öğrencilere gerekli olan teknolojiyi öğretmek, onlar için gerekli olan bilimi yapmak için Uşak Üniversitesi olarak da elimizden gelen bütün çabayı ve gayreti sarf edeceğiz. Burada onlara söz veriyorum” diye konuştu.

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek için hatim duası edildi
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