Uşak Üniversitesi’nde ’Uluslararası Anı Para Tasarımları Sergisi’

Uşak Üniversitesi’nde dünyanın pek çok yerinden tasarımcılar ve akademisyenlerin hazırladığı 60 eserin bulunduğu "Uluslararası Anı Para Tasarımları Sergisi" açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen serginin küratörlüğünü yapan Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İncilay Yurdakul sergi açılışında yaptığı konuşmada tasarım ve çağdaş para tasarımları hakkında bilgi verdi. Yeni bakış açıları ve değişen formların grafik tasarım disiplinini ve ilişkili alanlarını etkilediğini anlatan Prof. Dr. Yurdakul, "Tasarımcılar üzerine düşünen kuramcılar inovasyonda birleşmektedir. İnovasyon dünyamız ve insanlar için yeni hümanist alanlar açmaktadır. Tasarımcılar yeni gelişmelerle birlikte tüm yaşam için çözümler üretmekte ve tasarım alanlarını yeniden deneyimlemektedir" dedi.

Prof. Dr. Yurdakul sergide Çin’den İspanya’ya tasarımcıların ve ülkemizden çok sayıda üniversiteden akademisyenin anı para tasarımları olduğunu belirterek, “Toplam 60 anı para tasarımı sanatseverlerle buluşuyor. Ülkemizin tarihi ve toplumsal değerleri, özellikle Uşak kenti kültürel mirası ve ülkemizin önemli bilim insanları ve sanatçıları ’Anı Para Tasarımları’nın konusunu oluşturmuştur. Sergimizin ardından bir sonraki adımımız Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültemizde anı para tasarımları konusunda workshop yapmak olacak. Bu süreçte başta Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere, üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi olmak üzere, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümündeki özverili akademisyenlere ve katılımcı sanatçı ve tasarımcılara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.