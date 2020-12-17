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Uşak Valiliği: "FETÖ ve PKK terör örgütleri aynı amaç uğrunda birleşmişlerdir"

17.12.2020 18:47 | Son Güncelleme:
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Uşak Valiliği, HDP milletvekili Gergerlioğlu’nun Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak arama yapıldığı iddiasını yalanladı.HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Uşak Emniyet Müdürlüğüyle ilgili çıplak arama yapıldığı iddiasının tekrardan gündeme gelmesinin ardından Uşak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Son günlerde İl Emniyet Müdürlüğümüzün uygulamasını skandal olarak vermeye çalışmak FETÖ terör örgütünün esiri olmuş yayın organlarının ve kişilerin karalama kampanyasıdır.

Uşak Valiliği, HDP milletvekili Gergerlioğlu’nun Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak arama yapıldığı iddiasını yalanladı.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Uşak Emniyet Müdürlüğüyle ilgili çıplak arama yapıldığı iddiasının tekrardan gündeme gelmesinin ardından Uşak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Son günlerde İl Emniyet Müdürlüğümüzün uygulamasını skandal olarak vermeye çalışmak FETÖ terör örgütünün esiri olmuş yayın organlarının ve kişilerin karalama kampanyasıdır. Hukuktan ve mevzuattan bir milim sapmadan görev yapan emniyet güçlerimizin fedakârca çalışmaları ve mücadelesinin; bölücü örgüt propagandasının konusu haline gelmesi kabul edeceğimiz bir husus değildir. Yaşananlar göstermektedir ki FETÖ ve PKK terör örgütleri aynı amaç uğrunda birleşmişlerdir. Bir kadın Vali olarak söylüyorum; HDP milletvekili tarafından defalarca yalanlamamıza rağmen sistematik olarak gündeme getirilen bu iftira tamamen hayal mahsulü ve kötü bir yalandır. Olayla ilgili kamera kayıtları mevcut olup, avukat görüşmelerinde de bu konu hiç gündeme gelmemiştir. Daha sonra ki süreçte de herhangi bir şikâyet başvurusu olmamıştır. İlgili milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

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