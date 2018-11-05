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Uşak Valisi Funda Kocabıyık, görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:41 | Son Güncelleme

UŞAK Valiliği'ne atanan ve kentin ilk kadın valisi olan Funda Kocabıyık, görevine başladı.

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)-UŞAK Valiliği'ne atanan ve kentin ilk kadın valisi olan Funda Kocabıyık, görevine başladı.

Uşak Valiliği görevini bir yıldan beri yürüten Salim Demir'in yerine atanan Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, bugün itibariyle görevine başladı. Vali Kocabıyık, Uşak Valiliği binası önünde, Vali Vekili Ömer Kalaylı, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kaymakamlar, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından makamına geçen Vali Kocabıyık, Uşak'ta görev yapacak olmaktan ve hizmet etmekten büyük onur duyduğunu ifade etti. Vali Kocabıyık, "Huzur şehri, ilklerin şehri, aşıklar diyarı, altın şehir gibi birçok güzel unvanı hak eden bu şehre hizmet etmek, şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha da kalkındırabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin hep birlikte çalışacağız. Eğitim-öğretimde, sağlıkta, ulaştırmada, şehircilikte, sosyal yardımlarda devlet tarafından gerçekleştirilen reform ilkesindeki çalışmalardan, ortaya konulan imkanlardan herkesin faydalanabilmesını, hiç kimsenin, kimsesiz ve sahipsiz kalmamasını hedefliyorum" dedi.

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