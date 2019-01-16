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Uşak'ı çevre illere bağlayan kara yolları yeniden ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 03:44 | Son Güncelleme

Uşak'ı çevre illere bağlayan kara yolları yeniden ulaşıma açıldı

Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Uşak-Ankara, Uşak-Kütahya ve Uşak-Denizli kara yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

İl genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapanan, Uşak'ı Ankara, Kütahya ve Denizli'ye bağlayan kara yolları ekiplerin yoğun çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Karayolları 25'inci Şube Şefi Tuncay Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ekiplerin aralıksız görev yaptığını söyledi.

Uşak il bağlantı yollarının tamamının trafiğe açıldığını belirten Güney, zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkılmamasının olumsuzluğa yol açabileceğini dile getirerek sürücüleri uyardı.

Bu arada, il genelinde kar yağışı etkisini kaybetti.

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Ankara kar trafik yol

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