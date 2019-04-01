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Uşak'ın 5 ilçesinin 4'ünde AK Partili başkanlar kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 00:21 | Son Güncelleme

UŞAK'ta kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, seçimi kazandı.

Uşak'ın 5 ilçesinin 4'ünde AK Partili başkanlar kazandı

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, seçimi kazandı. Uşak'ın 5 ilçesinin 4'ünde AK Parti'li başkanlar, 1'inde ise CHP'li başkan seçimi önde tamamladı.
Uşak'ta AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanlığını kazandı. Çakın'ın en yakın rakibi ise İYİ Parti'nin adayı Muhammet Gür oldu. Uşak'ın Eşme ilçesinde AK Parti'li Hacı Mustafa Çetin, Banaz ilçesinde AK Parti'li Zafer Arpacı, Karahallı ilçesinde AK Parti'li Ali Topçu ve Ulubey ilçesinde AK Parti'li Veli Koçlu seçimi kazandı. AK Partili belediye başkan adayları Uşak merkez ve 4 ilçede seçim kazanırken, Sivaslı ilçesinde CHP'nin adayı Hürrüyet Şafak seçimi kazandı.

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Uşak'ın 5 ilçesinin 4'ünde AK Partili başkanlar kazandıUşak'ın 5 ilçesinin 4'ünde AK Partili başkanlar kazandıUşak'ın 5 ilçesinin 4'ünde AK Partili başkanlar kazandıUşak'ın 5 ilçesinin 4'ünde AK Partili başkanlar kazandı

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