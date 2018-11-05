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Uşak'ın ilk kadın valisi göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

Vali Funda Kocabıyık: - "Devletimiz tarafından gerçekleştirilen reform niteliğindeki çalışmalardan, ortaya konulan imkanlardan herkesin faydalanabilmesini, hiç kimsenin kimsesiz ve sahipsiz kalmamasını hedefliyorum"

Valiler Kararnamesi ile Uşak Valiliğine atanan Funda Kocabıyık göreve başladı.

Kentin ilk kadın valisi olan Kocabıyık için valilik önünde karşılama töreni düzenlendi. Kocabıyık törende polis mangasını selamladı, protokol üyeleri ile tek tek tokalaştı.

Funda Kocabıyık, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Uşak Valisi olarak göreve başlamanın gurur ve heyecanını yaşadığını belirtti.

Kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını ifade eden Vali Kocabıyık şunları kaydetti:

"Kadim bir şehir olan Uşak'a ve kıymetli Uşaklı kardeşlerime hizmet edecek olmanın kıvancını ve heyecanını yaşıyorum. Bu şehre hizmet etmek, şehrimizi ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha da kalkındırabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin hep birlikte çalışacağız. Eğitim, öğretimde, sağlıkta, ulaştırmada, şehircilikte, sosyal yardımlarda devletimiz tarafından gerçekleştirilen reform niteliğindeki çalışmalardan, ortaya konulan imkanlardan herkesin faydalanabilmesini, hiç kimsenin kimsesiz ve sahipsiz kalmamasını hedefliyorum. Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak birinci önceliğimizdir. Kamu hizmetlerini etkin, verimli ve süratli bir şekilde sunarken hukuka bağlı kalacağım. Bize güvenenleri mahçup etmemek için tüm bilgi ve tecrübemle, var gücümle çalışacağım."

Kenti tanıdığını, Uşak'ın turizm potansiyelinin gelişmesi için özel çaba harcayacağını dile getiren Kocabıyık, kadın istihdamının artırılmasını de hedeflediğini söyledi.

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Funda Kocabıyık kadın kararname Vali

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