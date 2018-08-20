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'Uşaklı çılgın davulcu'nun düğünün önüne geçen canlı performansı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.08.2018 13:11 | Son Güncelleme

Çılgın davulcu olarak tanınan Erkan Karagöz, sergilediği canlı performans ile sosyal medyayı salladı.

Uşaklı çılgın davulcu olarak bilinen Erkan Karagöz, canlı performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sahne aldığı düğünlerde adından çokça söz ettiren Erkan Karagöz daha önce de birçok haber televizyonunda canlı performanslar gerçekleştirmişti. Kendisi ayrıca 6-7 davulu aynı anda çalarak rekor denemeleri yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Erkan Karagöz düğün

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