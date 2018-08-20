'Uşaklı çılgın davulcu'nun düğünün önüne geçen canlı performansı

Uşaklı çılgın davulcu olarak bilinen Erkan Karagöz, canlı performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sahne aldığı düğünlerde adından çokça söz ettiren Erkan Karagöz daha önce de birçok haber televizyonunda canlı performanslar gerçekleştirmişti. Kendisi ayrıca 6-7 davulu aynı anda çalarak rekor denemeleri yapmıştı.

