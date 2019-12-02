HABER

Uşaklılar 3 yaşındaki Esila’ya şifa olmak için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 13:51 | Son Güncelleme

Uşak’ta, hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki Esila Kurt için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Uşak’ta, hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki Esila Kurt için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Uşak Valiliğince yapılan kampanya 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda kurulan Kızılay çadırında alınan kan örnekleriyle Esila bebeğe şifa olacak donör aranıyor.
Uşak Valiliğinin destek verdiği kampanyaya katılım sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na gelen vatandaşlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu. Görevliler tarafından kök hücre nakli konusunda vatandaşlara bilgi verildi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın bağışını gerçekleştirilmesinin ardından çok sayıda vatandaş bağışçı olmak için kuyruk oluşturdu. Kent meydanında kurulan çadırın 8 gün boyunca bağışçılarını beklediği söylendi.
Bağış kampanyasında konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Dünyada iyilik yayılsın, hepimizi özellikle de çocuklarımızı hep iyi ve güzel şeyler bulsun diye dua ediyoruz. Ama bazen sadece dua etmek yetmiyor, eyleme de geçmek gerekiyor. Bugün eyleme geçeceğimiz bir gün. Esila bugün bir simge aslında. Biz bugün Uşak’ta başlatılan bu kampanyayla 2 bine yakın donör bekleyen hastamıza umut ve şifa olmak amacıyla bu yola çıkıyoruz. Maksat sadece burada verilen 3 tüp kan değil, bu işi sonuna kadar götürebilmek. Sizinle uyumlu bir hasta çıktığında hiçbir beklentiye girmeden sadece Allah rızası için bir insana şifa olmak, bir insanın sizin sayenizde hayata tutunduğunu bilmek ve bunun verdiği hiç başka hiçbir şeyde yok. Umarım hayırlara vesile olur” dedi.
Valiye böyle bir kampanya başlatmasından dolayı teşekkürlerini sunan baba Ercan Kurt, “Kampanyamıza destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bir an önce uygun donör bulunur. Kızımızın ilaç tedavileri devam ediyor. Aynı zamanda Kızılay tarafından da taramaları devam ediyor. Daha henüz netleşen bir sonuç yok” şeklinde konuştu.
Tedavi aşamasının hala devam ettiğini bildiren anne Çiğdem Kurt, “Öncelikle sayın valimize çok teşekkür ederiz. Kemoterapilerimiz hala devam ediyor. Uygun donör bulunduğunda bırakılacak. Uşaklılara çok teşekkür ediyorum. Bir cana can olmak kadar güzel bir şey yok” diye konuştu.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Aksaray AFAD’tan Arnavutluk’a 120 çadırAksaray AFAD’tan Arnavutluk’a 120 çadır
8058 metrelik tırmanışın hikâyesi8058 metrelik tırmanışın hikâyesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tedirgin eden açıklama

Tedirgin eden açıklama

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Milli savaş uçağı için tarih belli oldu!

Milli savaş uçağı için tarih belli oldu!

Iraklı aile, evden para alan çocuklarının ellerini kızgın bıçakla dağladı

Evden para alan çocuklarının ellerini kızgın bıçakla dağladılar!

Tarsus'ta feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Feci şekilde can verdi...

İstanbul'da zehirli midye tehlikesi

İstanbul'da zehirli midye tehlikesi

Konya’da iki otomobilin çarpışma anı kamerada!

Konya’da iki otomobilin çarpışma anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.